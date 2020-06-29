Минобороны России судится с "Мотовилихинскими заводами" по контрактам на ремонт военной техники

Арбитражный суд Уральского округа отказал Минобороны России во включении в реестр требований кредиторов "Мотовилихинские заводы" задолженности, появившийся при нарушении должником обязательств по договору, сообщает Properm.ru.

Это штраф в сумме 425 тыс. рублей, лицензионный платеж в сумме $52 тыс. 191, и неустойка в размере $36 тыс. 142. По информации издания, договор между пермским предприятием и Минобороны РФ был заключен в 2015 г. Из материалов арбитражного дела известно, что предприятие не оплатило лицензионный платеж и ни разу с 2015 по 2019 год не предоставляло отчеты по договору.

Ранее ведомство направило кассационную жалобу, поскольку в декабре 2019 года суд первой инстанции отказался включать это требование в реестр кредиторов. Было принято во внимание, что в Минобороны РФ пропустили срок давности по исковым требованиям. Лицензионные требования суд отнес к текущим платежам компании, которые могут быть перенесены во время процедуры банкротства. Как пояснил представитель завода в суде, после того, как был просрочен лицензионный платеж, предприятие оплатило штраф в 25 тыс. рублей.