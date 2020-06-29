Судьбу матча "Оренбург" – "Урал" будет решать Роспотребнадзор

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область В России
&quot;Урал&quot; - &quot;Оренбург&quot; (2019) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

Судьбу матча "Оренбург" – "Урал" будет решать Роспотребнадзор

Российская Премьер-лига выступила с официальным заявлением по ситуации в футбольном клубе "Оренбург", где были выявлены заболевшие коронавирусом игроки.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, на данный момент в "Оренбурге" сразу 10 членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, они показывают отрицательные результаты.

"Оренбургская команда ждет предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура РПЛ против "Урала", - говорится в заявлении лиги.

Встреча против екатеринбургских футболистов запланирована на 1 июля. Ранее был отменен матч "Оренбурга" и "Краснодара", который должен был состояться в минувшие выходные.

Напомним, спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев заявлял, что его команда соблюдала регламент.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Судьбу матча "Оренбург" – "Урал" будет решать Роспотребнадзор

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Урал, Оренбург, матч, Роспотребнадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2020 10:49 Мск Игра "Урала" против "Оренбурга" отменена в последний момент
Ранее 01.07.2020 09:55 Мск "Урал" вылетает в Оренбург на игру с клубом, в котором 10 игроков заражены коронавирусом 
Ранее 30.06.2020 08:30 Мск "Оренбургу" засчитано техническое поражение за неявку на игру с "Краснодаром"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.06.2020 12:20 Мск Спортивный директор ФК "Оренбург" - о 8 футболистах, заболевших коронавирусом: Могли заразиться только в аэропорту

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети