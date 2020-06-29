Судьбу матча "Оренбург" – "Урал" будет решать Роспотребнадзор

Российская Премьер-лига выступила с официальным заявлением по ситуации в футбольном клубе "Оренбург", где были выявлены заболевшие коронавирусом игроки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, на данный момент в "Оренбурге" сразу 10 членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение. Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, они показывают отрицательные результаты.

"Оренбургская команда ждет предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура РПЛ против "Урала", - говорится в заявлении лиги.

Встреча против екатеринбургских футболистов запланирована на 1 июля. Ранее был отменен матч "Оренбурга" и "Краснодара", который должен был состояться в минувшие выходные.

Напомним, спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев заявлял, что его команда соблюдала регламент.