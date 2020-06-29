04 Октября 2020
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Политика Тюменская область
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области озвучены данные по явке на голосование по поправкам в Конституцию

25-28 июня в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации приняли участие 475 тыс. жителей Тюменской области, в том числе 2,5 тыс. жителей труднодоступных и отдаленных мест. Явка составила 42,23 % от общего количества голосующих, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона.

Этот показатель выше, чем общероссийский (37,2%). В Тюменской области в штатном режиме ежедневно работают 1,1 тыс. участков для голосования. 28 июня контроль за соблюдением порядка голосования на них вели 3 тыс. общественных наблюдателей, 450 волонтеров Конституции.

Голосование в выходные было таким же активным, как и в рабочие дни, и шло практически такими же темпами. Жалоб и обращений на нарушения хода голосования в Избирком Тюменской области не поступало.

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В Тюменской области озвучены данные по явке на голосование по поправкам в Конституцию

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Теги: голосование, поправки, Конституция РФ, голосование, Игорь Халин



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