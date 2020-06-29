Иран требует от Интерпола задержания Трампа за убийство Сулеймани

Судебные власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще более 30 человек, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Как сообщает Associated Press, Иран попросил Интерпол выдать "красное уведомление" - высшего приоритета - для задержания президента США.

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента, передает "Интерфакс".

Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США. Американские СМИ утверждают, что он был уничтожен с разрешения президента Штатов Дональда Трампа.

8 января Иран атаковал военные объекты США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа. Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы и 140 разрушенных инфраструктурных объектах.

9 января Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке.

Глава Белого дома рассказал о введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому.