04 Октября 2020
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Совещание по ЕГЭ, Евгений Куйвашев (2014) | Фото: Накануне.RU

"Бывало всякое". Свердловский губернатор ответил, как прожить "на 12 тысяч жалких рублей"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос в Instagram, рассказал, что в его жизни "бывало всякое".

Сегодня в соцсети губернатора появились его традиционные ответы на вопросы подписчиков. Один из них спросил: "Жили ли вы когда-нибудь целый месяц на 12 тысяч жалких рублей?!" (орфография сохранена, - прим. Накануне.RU).

"Жил по-разному, поверьте, и бывало всякое", - ответил Куйвашев.

Он добавил, что если речь идет о пособии по безработице, то это "скромная сумма", но эти деньги могут помочь потерявшему работу пережить непростой период. По словам губернатора, сегодня на рынке труда насчитывается около 37 тысяч вакансий.

коллаж, деньги, руки, монеты, утопающие(2017)|Фото: Накануне.RU

"И многие наши граждане, учитывая текущую обстановку, находят себе работу. Пусть не с привычным уровнем заработка, но все же такую, которая позволяет получать доход на время пандемии", - отметил он.

В завершение Евгений Куйвашев выразил надежду, что "скоро дела начнут выправляться", и работодатели смогут предложить уральцам еще больше вакансий.

Напомним, сегодня свердловский губернатор подписал указ о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические болезни. Он будет действовать в регионе до 6 июля.

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"Бывало всякое". Свердловский губернатор ответил, как прожить "на 12 тысяч жалких рублей"

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Теги: Куйвашев, пособие, вакансии



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