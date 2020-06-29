Вице-мэр Нефтеюганска вышел на работу после больничного из-за коронавируса

Заместитель главы Нефтеюганска Андрей Пастухов, заболевший коронавирусом, выписался из больницы и уже приступил к работе. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе администрации города.

Глава города Сергей Дегтярев остается на больничном. Он сообщил, что тест показал отрицательный результат, но необходимо долечить пневмонию. Обязанности главы города пока исполняет его заместитель - Елена Абрамова.

Напомним, коронавирус у Андрея Пастухова подтвердили 8 июня, у Сергея Дегтярева - 11 июня.

Добавим, что за все время пандемии коронавирусом в ХМАО заболели 8679 человек. Режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно.