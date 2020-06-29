В Челябинске чиновница, обвиняемая в халатности при ремонте памятника Ленину, может избежать наказания

Уголовное дело в отношении директора МБУ "Центр историко-культурного наследия" по факту халатности при ремонте памятника Владимиру Ленину на площади Революции направлено в суд с ходатайством следователя о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ремонтные работы объекта культурного наследия проводились в рамках муниципального контракта. Однако в контракт не были включены положения об особенностях приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. С июня по октябрь 2018 г. работы проводило ООО "Реком", у которого не было лицензии и разрешения на производство такого вида работ.

Обвиняемая не осуществляла должный контроль за производством работ.

"Зная, что научно – реставрационный отчет по проведению работ в установленном порядке в Госкомитет не направлен, понимая, что не имеет предусмотренных законом оснований для приемки выполненных работ, уведомила Госкомитет об окончании работ на объекте и 29.11.2018 организовала комиссионную приемку выполненных работ, подписав соответствующие акты", - рассказали в прокуратуре.

На основании этого были перечислены 14,9 млн руб.

После этого было заключено дополнительное соглашение к контракту уже с другой организацией, в соответствии с которым без согласования с представителем авторского надзора был исключен ряд работ, предусмотренных сметой к указанному контракту.

Экспертиза показала, что работы были проведены некачественно, а стоимость фактически выполненных работ завышена на 1,5 млн руб.