При взрыве газа в Москве погиб один человек, пожар потушен

Один человек погиб в результате взрыва газа и последовавшего пожара в доме на улице Проходчиков в Москве, сообщает telegram-канал Baza. При этом в МЧС о погибших пока не сообщают, но подтверждают, что семь человек было спасено. Ранее СМИ сообщили, что при ЧП пострадали минимум четыре человека.

"В 13.19 поступило сообщение о возгорании в квартире в пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Проходчиков, д. 3 (СВАО).

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание четырех квартир на 3 этаже. Площадь – 70 кв. метров. Спасено 6 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

В 14.03 пожар локализован на площади 150 кв. метров", - сообщили в МЧС.

"Перекрыто движение по ул. Проходчиков (от д. 114к1 по Ярославскому ш. до Малыгинского пр-да) и по Мякининскому пр-ду (от Ярославского ш. до ул. Проходчиков)", - сообщили в пресс-службе московского дептранса.

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Фото: пресс-служба МЧС РФ