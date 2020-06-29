"Оставляют рожки да ножки": эксперты раскритиковали директоров компаний, выставленных на приватизацию

Эксперты сомневаются в эффективности государственных управленцев, стоящих у руля предприятий, попадающих в план приватизации. Об этом сегодня говорили на круглом столе в Совете Федерации.

В текущем году, несмотря на коронавирус, Росимуществу уже удалось перевыполнить план по приватизации, реализовав имущество на 3,2 млрд руб., сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. При этом На ближайшие три года план составляет порядка 10 млрд руб. Аудитор отметил, что некоторые интересные с точки зрения инвесторов государственные пакеты, например, в Алмазювелирэкспорте, Росспиртпроме, портах, "перекочевали" в текущий план реализации из прошлого трехлетнего плана. И есть сомнения, что они будут реализованы и в нынешний период.

Есть серьезные опасения и по поводу реализации ФГУПов, которые, по хорошему, уже не должны существовать – был план ликвидации такой формы к 2017 году. Батуркин отметил, что на некоторых ФГУПах висят долги со времен СССР, порядка 10 предприятий уже находятся в состоянии банкротства или не ведут никакую финансово-хозяйственную деятельность.

По его словам, сейчас Минфин готовит единую методику оценки того, должно ли предприятие быть продано или оно может остаться на балансе государства. "Из более чем тысячи АО с госучастием только в третьей части доля государства 100%. И вызывает много вопросов управление этими активами. У нас есть мультиуправленцы, которые управляют десятками компаний. Есть уникальные люди, управляющие 15-ю, 19-ю предприятиями. Я не уверен, что это эффективная деятельность. У государства нет управленцев. 97% дивидендов государство от 20 АО, более 500 АО с 2017 года ни разу не платили дивиденды", - отметил представитель Счетной палаты.

Представитель "Деловой России" Валерий Степаненко отметил другую проблему с директорами предприятий, попавших в план по приватизации. "Руководители АО должны нести ответственность за то, в каком состоянии общество будет продано. Иногда мы приходим в подготовленное к продаже общество и видим там рожки да ножки, бюджет от продажи такого общества уже прибыли не получит. Генеральные директора не в восторге от попадания в программу приватизации", - заявил Степаненко.

Он также указал на отсутствие заинтересованности у восьми универсальных российских площадок по проведению аукционов и госзакупок в реализации имущества регионов, выставленного на приватизацию. А между тем, в субъектах планы по приватизации значительны. Например, в текущем плане на приватизацию у ХМАО имущество на 8 млрд руб. По словам Степаненко, площадки продают региональное имущество "по остаточному принципу, продадут – хорошо, не продадут – ничего страшного".