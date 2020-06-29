Гособвинение просит освободить экс-главбуха "Седьмой студии" от наказания

Гособвинение попросило Мещанский суд Москвы приговорить к двум годам и трем месяцам колонии бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву и освободить ее от наказания за фактическим отбытием.

В срок наказания Масляевой прокурор попросила зачесть время ее нахождения под стражей и под домашним арестом.

Кроме того, гособвинитель попросила суд удовлетворить иск Минкультуры к экс-главбуху о возмещении ущерба, передает "Интерфакс".

Напомним, дело Масляевой было выделено в отдельное производство. Она полностью признала свою вину и указала на вину режиссера Кирилла Серебренникова в хищении.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к условному сроку лишения свободы (3 года условно), так же как продюсеров Юрия Итина (3 года условно) и Алексея Малобродского (2 года условно). Все трое должны будут выплатить штрафы. Экс-сотруднице Министерства культуры РФ Софье Апфельбаум назначили штраф, но она не будет его выплачивать за давностью срока.