04 Октября 2020
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Политика За рубежом
Солдаты афганской армии (2018) | Фото: http://roll.sohu.com/20120207/n334010692.shtml

Трамп опроверг обвинения России в сотрудничестве с талибами*

Президент США Дональд Трамп заступился за Россию, назвав обвинения в её сотрудничестве с Талибаном [*террористическая организация, запрещённая в РФ] "заказухой". Как передаёт Infox, несколько дней назад The New York Times выпустила материал о якобы договорённостях между Москвой и этой террористической организацией. Однако никаких доказательств представлено не было.
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Трамп сравнил это с обвинениями него в сговоре с Россией во время выборов 2016 года. Тогда такой материал также выпустила The New York Times. Трамп подчеркнул, что высшее руководство США – он и вице-президент Майкл Пенс, а также глава аппарата Белого дома Марк Мидоус – не получали от разведки сообщений о нападениях на американские войска в Афганистане.

Напомним, в конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения Талибан*, глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали в столице Катара Дохе соглашение о мире.

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Трамп опроверг обвинения России в сотрудничестве с талибами*

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Теги: Трамп, Афганистан, талибы, Трамп



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