Суд отправил в психбольницу уральского пенсионера, который похитил своих внуков, а одного убил

На Среднем Урале вынесен приговор 67-летнему пенсионеру, которого обвиняли в жестоком убийстве собственного внука и похищении еще двоих детей.

Напомним, все случилось 29 марта прошлого года в частном доме в квартале Гагарский Ключ Заречного городского округа: пьяный мужчина с особой жестокостью, используя нож, убил своего внука 2017 года рождения. Это происходило в присутствии мальчика 2012 года рождения, являющегося родным братом погибшего ребенка.

В тот же день убийца похитил двух своих внуков 2012 и 2014 годов рождения, которые находились с ним в том же доме. Пенсионер приказал им сесть в принадлежащий ему автомобиль и повез на 186 километр трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов".

Спустя некоторое время машину остановили инспекторы ГИБДД. Водитель был задержан, а дети освобождены. Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, чтобы наиболее оперативно установить местонахождение подозреваемого и двух пропавших детей, руководством Главка на территории региона была введена спецоперация – план "Перехват".

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, экспертиза показала, что у 67-летнего мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями. Эксперты пришли к выводу, что пенсионер представляет социальную опасность для себя и окружающих.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, ему назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Данное постановление вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжаловано.