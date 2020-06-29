В доме на северо-востоке Москвы взорвался газ – четверо пострадавших

В хрущевке на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы проихошел взрыв газа, после чего начался пожар. По предварительными данным, которые приводят агентства и telegram-каналы, пострадали не менее четырех человек, один из них, якобы, находится в тяжелом состоянии.

Прямо сейчас горят четыре квартиры. Также есть информация о нескольких спасенных. Среди пострадавших могли быть люди, сидевшие во время взрыва на лавочках у подъезда – они получили ранения и ушибы осколками стекол и стен.

Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщает неназванный источник ТАСС.

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