04 Октября 2020
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Экономика Челябинская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

Без паники! Статистика не фиксирует особого спада деловой активности южноуральских предприятий

Индекс предпринимательской уверенности на Южном Урале, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в июне текущего года по сравнению с маем повысился в добывающих производствах и стал возрастать в обрабатывающей промышленности. Об этом Накануне.RU сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

Южноуральские предприниматели и собственники добывающих предприятий якобы "не заметили" влияния коронакризиса и нарастили активность в июне до 3% против майских показателей в "минус" те самые 3. Явно идут дела на поправку и в сфере обрабатывающей промышленности, этот показатель повысился в июне до "-8%", в мае фиксировался на уровне "-14%".

"В июне 2020 года в добывающих производствах экономическую ситуацию в своей организации 69% руководителей считают удовлетворительной и 31% неудовлетворительной, в обрабатывающих производствах соответственно - 67% и 28% респондентов, остальные 5% - считают экономическую ситуацию благоприятной", - отмечается в отчете челябинского Росстата.

С производственными показателями, правда, пока все обстоит не так благополучно. Средний уровень загрузки мощностей в июне 2020 года в сфере добывающих производств составил 55%, в обрабатывающей промышленности тот же показатель равен 67%.

Ранее мы рассказывали о смещении страхов россиян с возможности заболеть или потерять близких в сторону ожиданий по неблагоприятному развитию ситуации в экономической сфере.

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Без паники! Статистика не фиксирует особого спада деловой активности южноуральских предприятий

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Теги: Федеральная служба государственной статистики по Челябинской области, коронавирус, индексы



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