Врачи из Москвы, Тюмени, Новосибирска и Питера отправились в Новый Уренгой на борьбу с COVID-19

В Новый Уренгой, где ситуация с коронавирусом остается непростой, на помощь местным медикам прибывают 28 специалистов из Москвы, Тюмени, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Некоторые врачи уже прилетели. Это опытные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты, у которых есть опыт работы в ковидных госпиталях. Бригада из восьми московских врачей будет консультировать новоуренгойских медиков по организации работы инфекционного госпиталя и лечению COVID-19. Остальные врачи будут работать непосредственно с пациентами.

Напомним, на фоне роста числа больных COVID-19 в регионе было принято беспрецедентное решение о полном бесплатном обеспечении всеми видами необходимых лекарств всех больных ОРВИ в автономном округе. В пресс-службе губернатора не назвали конкретную сумму, выделенную на закупку лекарств, однако отметили, что объем средств на закупку "достаточный".

"В данное время активно проводятся мероприятия по закупке и поставке необходимых лекарственных препаратов. С целью исключения распространения инфекции и минимизации контактов больных (например, поход в аптеку), лекарства будут выдаваться врачом при вызове на дом, пациентам с симптомами ОРВИ и по медицинским показаниям, исходя из степени и тяжести заболевания", - пояснили в пресс-службе.

Добавим, что на сегодняшний день в округе развернуто 1435 коек, из них 598 с кислородом, в том числе 120 с ИВЛ. Накануне в Ноябрьске было дополнительно было развернуто 100 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Также планируется развернуть 50 дополнительных коек в городе Новый Уренгой.