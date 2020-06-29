04 Октября 2020
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В КНР одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

Военные Китая получили разрешение на использование образца вакцины против COVID-19, разработанной китайской компанией по производству вакцин CanSino Biologics и исследовательским институтом Академии военных наук.

В заявлении CanSino Biologics говорится, что Центральная военная комиссия Китая одобрила применение вакцины 25 июня сроком на один год.

Согласно результатам первых двух этапов клинических испытаний Ad5-nCoV, вакцина способна предотвращать развитие заболеваний, вызванных коронавирусом, передает "Интерфакс".

Первая и вторая фазы клинических тестов указанной вакцины подтвердили ее безопасность, а также определенную степень ее эффективности.

Всего в мире, по данным ВОЗ, разрабатывается порядка 20 вакцин. В России разработано шесть вакцин на разных технологических платформах. Первый этап изучения эффективности и безопасности вакцины против COVID-19 начался в Сеченовском университете 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. 23 июня вторая группа добровольцев из 20 человек получила инъекцию препарата от коронавируса.

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В КНР одобрили использование экспериментальной вакцины против COVID-19 для военных

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Теги: китай, вакцина, коронавирус, военные



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