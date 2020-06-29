Дело бывшего советника свердловского вице-губернатора переквалифицировано, его отпустили из-под ареста

Городской суд ЗАТО Лесной изменил меру пресечения для Владислава Русакова – бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

Напомним, экс-чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Расследовалось уголовное дело по соответствующей статье.

Русаков был задержан в Екатеринбурге в конце апреля и затем арестован. Его арест истекал 27 июня.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 25 июня суд Лесного решал вопрос о дальнейшей мере пресечения. Следствие настаивало на ее изменении – вместо нахождения в СИЗО отправить Русакова под домашний арест на месяц.

Однако суд избрал бывшему советнику подписку о невыезде с рядом ограничений. Также стало известно, что уголовное дело в отношении него переквалифицировано – со статьи о получении взятки на статьи о злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.