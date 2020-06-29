Рационализаторы сэкономили Уралвагонзаводу свыше 30 миллионов рублей

На нижнетагильском Уралвагонзаводе (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) к Всероссийскому дню изобретателя и рационализатора подвели итоги рационализаторской деятельности в 2019 году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, за последние два года наблюдается положительная динамика творческой активности заводчан.

Так, в 2019 году около 300 работников из 40 подразделений Уралвагонзавода приняли участие в рационализаторской работе. В производство внедрено 264 рацпредложения, экономический эффект от которых составил около 31 млн руб. Для сравнения в 2018 году этот показатель равнялся 21,4 млн руб. Таким образом, прирост к показателям 2018 года составил 44,6%, а количество внедрённых рацпредложений увеличилось на 9%.

Такие же темпы держатся и по итогам первого квартала 2020 года. В этом году в рационализаторскую деятельность включились 107 человек из 27 подразделений. Крупное рацпредложение, внедрённое по сборочному цеху, позволило уже сегодня выйти на показатели годового плана по рационализации в части экономического эффекта.

Уралвагонзавод стимулирует рационализаторскую деятельность сотрудников и активно поддерживает и продвигает это направление. Так, в 2019 году был проведён ряд мероприятий, направленных на реализацию творческого потенциала работников и привлечение их к рационализаторской деятельности. Это два семинара-практикума по ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач), семинар для главных специалистов "Порядок квалификации рационализаторских предложений", обучение экономистов и организаторов рационализаторской работы методам расчёта экономического эффекта. Всего в мероприятиях приняли участие около 700 работников, в том числе в обучающих семинарах – 200 человек.

В планах на 2020 год – подведение итогов ежегодного смотра-конкурса рационализаторской деятельности, продолжение различных практических и обучающих мероприятий, а также проведение традиционной конференции, в которой принимают участие представители порядка 70 предприятий страны, общественных и образовательных организаций.