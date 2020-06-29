Минтранс объяснил, кого "Аэрофлот" возит на рейсах в Европу и США

Минтранс встал на защиту "Аэрофлота". На прошлой неделе в СМИ появилась информация о "тайных" рейсах, которые, якобы, выполняет перевозчик в европейские страны и даже в США.

Глава министерства транспорта Евгений Дитрих заявил, что рейсы из России – это "попутки": российские перевозчики осуществляют вывозные рейсы и имеют возможность на рейсах "туда" вывозить иностранцев – им можно свободно покидать Россию.

"Аэрофлот" и другие авиакомпании продолжают заниматься вывозом наших граждан из за рубежа [….] Они имеют возможность подхватывать туда (иностранных граждан или лиц, имеющих иностранное гражданство - прим. ред.). Наших никто не везет", - цитирует министра ТАСС.

Самолет "Аэрофлота" в Хитроу. Фото: Википедия

Интересно, что "Ведомости" на прошлой неделе писали: стоимость билетов на такие рейсы значительно выше обычной. Издание объясняло это тем, что обратно самолеты, якобы, возвращаются пустыми, а вовсе не с россиянами на борту.

В самом "Аэрофлоте" сообщили о грузовых рейсах. Если салон самолета не используется под грузы, в нем могут перевозить пассажиров, но только тех, у кого есть разрешение на въезд в другое государство.Об этом заявил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. Он пояснил, что сейчас "Аэрофлот" развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. По его словам, чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов.