Новости старается не смотреть: Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Я ему сказал, чтобы не смотрел (новости), а то будет смотреть, с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора", – рассказал защитник РЕН ТВ.

Ранее юрист уточнял, что на рассмотрение в суд дело может поступить уже в августе.

На прошлой неделе Пашаев заявил, что Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, пережил сердечный приступ. Близкие хотели вызвать скорую помощь, но актер попросил этого не делать.

Также адвокат в очередной раз сообщил, что Ефремов находится в подавленном состоянии и очень переживает.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после ДТП, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.