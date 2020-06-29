ЦИК, Кремль и МИД прокомментировали тройное голосование россиянки в Израиле

В Центральной избирательной комиссии и в Кремле прокомментировали эпизоды с повторным и даже тройным голосованием граждан России по поправкам в Конституцию, в том числе за рубежом. Ранее появились сообщения о россиянке в Израиле, которая проголосовала в двух диппредставительствах, а также дистанционно.

"Российское законодательство предусматривает явочное голосование за рубежом. И процедура рассчитана на добросовестных людей, а не для преступных действий. Мы имеем четырехкратное голосование группой лиц по предварительному сговору. Ст. 142 УК, - заявил на брифинге зампред ЦИК РФ Николай Булаев. Я хотел бы сделать собственный вывод: государство не создает систему, которая могла бы быть использована самим государством для искажения результатов голосования. Но, как мы видим, любая созданная система имеет зоны, позволяющие нарушить правила путем совершения преступлений".

"Уголовный кодекс, он у всех на столе, наверное. Те, кто пытаются совершить правонарушение, они понимают, что идут на преступление", - добавил Булаев.

"Нет никаких оснований заявлять, что единичные организационные недоработки со стороны комиссий носят умышленный характер! А вот совершение провокаций и попытки намеренной дискредитации голосования - это факт", - считает член ЦИК.

"Я не знаю, какие цели преследуют эти активисты. Если цель — совершенствование избирательной системы, то, наверное, это не плохо. А стоит ли применять предусмотренное законом наказание или нет, это не решение Кремля и мы не хотели бы в это вмешиваться. В любом случае, если поступают сигналы о каких-то пробелах или каких-то , которые, конечно, никоим образом не могут оказывать влияния не общий фон легитимности, я не сомневаюсь, что Центральная избирательная комиссия будет принимать меры по внесению ясности в эту ситуацию и там, где необходимо, внесение корректировок и улучшения методов работы", - заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Кстати, он отметил, что президент пойдет голосовать на классический участок, а не будет прибегать к дистанционному электронному голосованию.

Между тем, в МИД РФ РИА Новости заявили, что правоохранительные органы проверят сообщения о тройном голосовании россиянки в Израиле.