04 Октября 2020
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Экономика В России
прямая линия с Путиным, Александр Рар (2014) | Фото:

Александр Рар: России придется самой себя вытаскивать из коронакризиса

Научный директор Германо-Российского Форума и эксперт предстоящего заседания Московского экономического форума Александр Рар считает, что для выхода из коронавирусного кризиса России нужно опираться на свои собственные возможности и стратегически подходить к трате резервов.

"Такие кризисы как теперешняя пандемия, да и другие финансовые кризисы, все время ставят Россию перед выбором – забыть про свой особенный путь, заимствовать у Запада деньги, заимствовать полностью социальную и общественно-политическую систему, и не дергаться. Жить сыто и комфортно. Но всегда в России есть другая часть людей, и среди интеллигенции, и в руководстве, и в народе, которые говорят – нет, это невозможно для России, это не наш вариант", – считает эксперт.

По его словам, сегодня России нужно будет вытаскивать себя саму из коронакризиса – по-своему, опираясь на собственные возможности.

"Поэтому, мне кажется, Россия сейчас и не тратит эти колоссальные накопленные денежные валютные резервы, которые находятся у нее в запасе - эти 500 млрд долларов. У Европейского союза этих резервов нет, но он эти же 500 млрд хочет за год потратить на восстановление после кризиса. А деньги государства будут частично печатать, частично будут заходить в громадные долги. Россия на это не пойдёт, потому что в результате потом придется тоже брать внешние кредиты, а это означает политическую зависимость в будущем, опять попадать под влияние Международного валютного фонда, от чего Россия давно отказалась", – считает он.

Как говорит эксперт, Россия должна тратить свои резервы стратегически – "для того, чтобы восстановить себя как собственную цивилизацию, как независимое государство с сильной армией, самодостаточной экономикой". "Конечно, это будет всё очень сложно, но ведь сегодня и всем странам тоже нелегко. То есть в 90-е всем было хорошо, а России – плохо, она всех догоняла, а сейчас в кризисе все", – полагает он.

Отметим, что эксперт примет участие в онлайн-сессии Московского экономического форума 30 июня. Вы также можете присоединиться к обсуждению и задать свой вопрос.

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Александр Рар: России придется самой себя вытаскивать из коронакризиса

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Теги: коронакризис, Александр Рар, Московский экономический форум



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