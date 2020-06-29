04 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

На Южном Урале женщина получила условный срок за истязание детей

35-летняя жительница Троицка приговорена к условному сроку за истязание детей и неисполнение обязанностей по их воспитанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина уклонялась от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей 11 и 14 лет, допуская к ним жестокое обращение, лишая питания и полноценного ухода. Кроме того, она систематически была их ремнем, руками, крапивой, кабелем питания от телевизора, сдавливала шею руками.

Вину женщина признала и раскаялась. Суд приговорил ее к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

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На Южном Урале женщина получила условный срок за истязание детей

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Теги: суд, приговор, дети,



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