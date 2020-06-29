Куйвашев продлил режим самоизоляции для свердловчан из групп риска до 6 июля

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические болезни.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, данный режим продлевается в регионе до 6 июля. Предполагается, что продление самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции.

Указ губернатора опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступил в силу.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в Свердловской области превысило 12,5 тысяч.