Столичные врачи высоко оценили борьбу коллег из Нижневартовска с коронавирусом

В Нижневартовск 27 июня прибыли московские врачи, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусом. Как и в других городах Югры, специалисты посетили "красные зоны" местных госпиталей, оценили применяемые методики лечения заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мы хотели оценить, насколько качественно оказывается медицинская помощь, дать свои рекомендации, перенять опыт югорских коллег. По результатам посещения трёх госпиталей, расположенных в Нижневартовске, хотим отметить высокую подготовленность коллег и их профессионализм. В целом, помощь оказывается на очень высоком уровне. Радикальных замечаний у нас нет", - отметил заместитель главного врача ГКБ имени Ерамишанцева Арнольд Маркаров.

Бригаду специалистов пригласила губернатор Югры Наталья Комарова. Среди них врачи различных профилей, имеющие большой опыт в работе с пациентами с коронавирусом: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, хирург. Некоторые из приглашенных экспертов оказывали помощь, работая в больнице, расположенной в московском поселке Коммунарка.

"Москва и Санкт-Петербург стали одними из первых, где начали регистрировать пациентов с коронавирусной инфекцией. У них богатый опыт в лечении данного заболевания и нижневартовским врачам важно экспертное мнение, ведь лечение пациентов дается сложно. Благодарю губернатора Югры за возможность врачам нашего города обсудить имеющиеся вопросы с более опытными своими коллегами", - сказал глава Нижневартовска Василий Тихонов во время встречи с приглашенными специалистами.

В составе мультидисциплинарной медицинской бригады — специалисты крупнейших клиник Москвы, которые в течение нескольких месяцев успешно оказывали медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Как рассказывают врачи, среди пациентов немало тех, кто до сих пор считает себя простывшим. По словам главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы Алексея Сатинова, по данным на 27 июня, в городских госпиталях находится 301 пациент (22 человека в реанимации, 12 – на аппаратах ИВЛ).

"Хочу отметить, что в вашем городе чрезвычайно высокий уровень оказания реанимационной помощи во всех трех стационарах. В этом есть несколько составляющих: хорошая материально-техническая база, высокое качество расходных материалов, достаточное наличие реанимационных девайсов и т.д. Среди врачей есть специалисты экспертного уровня, от которых мы бы сами могли перенимать опыт. Это огромное преимущество. Как говорится, "снимаю шляпу" перед своими коллегами из Нижневартовска", - сказал заведующий отделения анестезиологии и реанимации врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ "Городская клиническая больница №40 департамента здравоохранения города Москвы" Алексей Сохликов.

Во время обсуждения рабочих вопросов, врачи также отметили слаженность действий руководителей медицинских организаций и мэрии. Особенно подчеркнули значимую роль представителей бизнес-сообщества и предприятий, которые оперативно подключались к решению возникающих сложностей.

В частности, речь шла об оперативном вводе в эксплуатацию госпиталя, расположенного на базе строящейся больницы. Для строителей ставилась задача максимально сократить сроки и ввести в эксплуатацию здание. Это первый в Югре специализированный госпиталь, который открылся не на базе приспособленного помещения, а в отдельно стоящем самостоятельном здании.

После столицы Самотлора врачи направились в Сургут.