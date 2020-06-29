В свердловской прокуратуре напомнили об ответственности за состояние детских площадок во дворах многоэтажек

В свердловской прокуратуре призвали усилить контроль за состоянием детских площадок во дворах. Летом случаи травмирования на них происходят чаще, ведь дети больше свободного времени проводят во дворах своих домов, а состояние детских сооружений зачастую не поддается никакой критике.

"Исходя из положений жилищного законодательства, если площадка находится на земельном участке, входящем в состав придомовой территории, то ее содержание - забота управляющей компании или товарищества собственников жилья. Они должны следить за исправностью установленного оборудования и покрытия, регулярно производить осмотр и своевременный ремонт. В случае, когда границы земельного участка не определены, то земля, на котором находятся многоквартирный дом и объекты инфраструктуры, в том числе детские площадки, находятся в зоне ответственности муниципалитета. Вполне возможно, что на основании заключенного договора, эксплуатацию детских сооружений, расположенных возле многоквартирника, будет осуществлять специализированная организация. Но, в любом случае, органы местного самоуправления обязаны проводить плановые и внеплановые проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений в содержании и эксплуатации таких площадок", - отмечает старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.

Виды ответственности могут быть разными, начиная от гражданско-правовой и административной, заканчивая уголовной.