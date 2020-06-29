04 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
финансовая пирамида (2016) | Фото: mos-dv.ru

В Москве ликвидировали финансовую пирамиду, собравшую более 300 млн рублей

В Московском регионе задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, потерпевшие в качестве дольщиков по займам денежных средств заключили договоры с финансово-кредитной организацией, расположенной на Ленинском проспекте. Сначала им выплачивали проценты от вложений, но в дальнейшем выплаты прекратились.

По данным МВД, москвичка создала кредитно-потребительский кооператив, который широко рекламировался в сети. В действительности организация соответствующей лицензии не имела. Организаторы финансовой пирамиды заключены под стражу.

В прошлом году была задержана жительница Иркутска, создавшая в Сети финансовую пирамиду, которая в итоге объявила о приостановлении выплат.

Более 40 человек инвестировали в "бизнес-проект" более 30 миллионов рублей. Группа называлась "Корпорация Ромашка", участники по интернету заключали различные сделки, переводя деньги руководителю "проекта".

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В Москве ликвидировали финансовую пирамиду, собравшую более 300 млн рублей

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Теги: финансовая пирмамида, москва



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