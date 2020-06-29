04 Октября 2020
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Кинотеатр &quot;Салют&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Российские кинотеатры смогут открыться с 15 июля - правительство

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал открытие отечественных кинотеатров с 15 июля.

"Еще одна хорошая новость - с 15 июля открываются кинотеатры", - заявил Чернышенко на понедельничном совещании главы правительства с вице-премьерами.

Кинотеатры в России закрылись с конца марта.

Ранее открытие таких заведений с середины июля анонсировала министр культуры России Ольга Любимова. "Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей", - заявила глава Минкульта.

Впрочем, в ряде регионов, вероятно, открытие кинотеатров будет отложено из-за по-прежнему сложной обстановки с коронавирусом.

Между тем, театры и концертные залы в стране будут открываться в последнюю очередь – не раньше осени.

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Российские кинотеатры смогут открыться с 15 июля - правительство

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Теги: кинотеатры, театры, ольга любимова, дмитрий чернышенко, коронавирус



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