Российские кинотеатры смогут открыться с 15 июля - правительство

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал открытие отечественных кинотеатров с 15 июля.

"Еще одна хорошая новость - с 15 июля открываются кинотеатры", - заявил Чернышенко на понедельничном совещании главы правительства с вице-премьерами.

Кинотеатры в России закрылись с конца марта.

Ранее открытие таких заведений с середины июля анонсировала министр культуры России Ольга Любимова. "Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей", - заявила глава Минкульта.

Впрочем, в ряде регионов, вероятно, открытие кинотеатров будет отложено из-за по-прежнему сложной обстановки с коронавирусом.

Между тем, театры и концертные залы в стране будут открываться в последнюю очередь – не раньше осени.