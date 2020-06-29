04 Октября 2020
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Экономика В России Москва
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Мишустин заявил о потенциале для дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Правительство России подписало постановление о расширении "путинской" ипотеки под 6,5%. Ранее российский президент сообщил, что увеличивается верхняя граница стоимости квартир в новостройках, которые можно приобрести под льготный процент.
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"В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких [льготных ипотечных] кредитов. Постановление уже подписано", - сказал Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.

Россияне смогут купить квартиры стоимостью до 6 млн руб. (ранее лимит был 3 млн руб.), а жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти – до 12 млн руб. (первоначальный лимит – 8 млн руб.).

На совещании глава кабинета министров также сообщил о имеющемся потенциале для дальнейшего снижения ставок по ипотеке: "В мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%, есть потенциал для дальнейшего снижения, этому способствует, в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%".

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что банки уже выдали более 40 тыс. кредитов по "путинской" ипотеке под 6,5% примерно на 100 млрд руб. Министр считает, что это помогло оживить стройку по всей стране, кроме того, это позволит перевыполнить план по ипотеке в стране в этом году.

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Мишустин заявил о потенциале для дальнейшего снижения ставок по ипотеке

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Теги: путинская ипотека, ставка по ипотеке, михаил мишустин



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