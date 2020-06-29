В горздраве Екатеринбурга рассказали, какие справки нужны для отправки ребенка в загородный лагерь

Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга разъяснило родителям, как оформить справки для отправки ребёнка в загородный лагерь.

Отметим, что в этом году предварительно намечено провести четыре смены по 14 дней и пятую смену по 7 дней в загородных лагерях. И одна оздоровительная смена продолжительностью 21 день пройдет в городских оздоровительных учреждениях. Всего в 2020 году планируется открыть 22 загородные оздоровительные организации, из них 17 – муниципальные лагеря, 4 – ведомственные и 1 – санаторий "Изоплит". Кроме того, на территории города будут действовать 132 лагеря с дневным пребыванием детей. Особое внимание власти уделили готовности к работе с детьми в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Для соблюдения и контроля температурного режима лагеря укомплектуют бесконтактными термометрами, на территории круглосуточно будут находиться врач и медсестра, а накануне открытия все сотрудники пройдут тестирование на коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, для долгожданной поездки ребёнку необходимы две справки: о состоянии здоровья по форме № 076/у и об эпидемическом благополучии адреса. Они оформляются в поликлиниках по месту жительства заочно, за два дня до отъезда. Ходить в поликлинику с детьми за справками не нужно.

Списки детей, собирающихся на отдых в загородный лагерь, направляют в медицинские учреждения районные оздоровительные комиссии. Справку о состоянии здоровья ребёнка медработники оформят на основании ранее проведённых диагностических и лабораторных исследований.

В горздраве уточнили, что медицинские учреждения проверят все адреса по возможному контакту с больными COVID-19. Если случай заболевания зарегистрирован в доме и подъезде, где проживает ребёнок, то это при отсутствии у него клинических проявлений не будет препятствием для выезда в загородный лагерь. В случае недопуска ребёнка по всем вышеупомянутым случаям медицинский персонал поликлиники проинформирует об этом родителей.

"В день отъезда всех детей осмотрят выездные бригады медиков. Будет проводиться термометрия, осмотр детей на проявление возможных катаральных явлений и на наличие педикулеза. Если во время оздоровительной смены у ребёнка проявятся признаки ОРВИ, то он будет незамедлительно выведен из лагеря", - добавили в горздраве.