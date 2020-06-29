На Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ – без участия выпускников

В Свердловской области в штатном режиме стартовала основная волна сдачи Единого государственного экзамена.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, сегодня, 29 июня, в пунктах проведения прошел пробный экзамен – без участия выпускников. Роль условных 11-классников выполнили педагоги. Задача пробных экзаменов, включенных в расписание ЕГЭ – отработка технической части проведения аттестации.

"Наша задача по итогам сегодняшнего дня – в ходе запланированного совещания с муниципалитетами в режиме видеоконференции проанализировать, как прошел пробный экзамен. Аналогично мы поступим и после пробного экзамена 30 июня. Наша задача: максимально обеспечить, чтобы у выпускников не было стресса. Результаты ЕГЭ они должны получить вовремя. Любая недоработка со стороны организаторов может повлечь серьезные последствия, нам нельзя допустить этого ни в коем случае", - заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Ранее вся система проведения итоговой аттестации была протестирована в ходе региональных тренировочных экзаменов. В общей сложности в области создано 157 пунктов проведения ЕГЭ.

Глава регионального Минобразования в день старта основной волны Единого государственного экзамена посетил один из пунктов проведения в Екатеринбурге. Юрий Биктуганов лично проверил, как в ходе аттестации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

"Соблюдены все меры предосторожности, которые прописаны Роспотребнадзором: нанесена разметка на входе в здание, в аудиториях и рекреациях. Мы получили обеззараживатели воздуха, которые находятся в каждой аудитории, при входе в лицей и в рекреациях. Созданы графики прибытия участников ЕГЭ, они будут заходить через два разных входа, чтобы избежать пересечения потоков и скопления людей. Все организаторы, специалисты в ППЭ обеспечены масками и перчатками", - отметила руководитель пункта проведения экзамена №8620 Наталья Донских.

Также все парты в аудиториях размещены на расстоянии полутора метров, количество детей в аудиториях снизилось до 8 или 11 человек, что необходимо для соблюдения дистанции во время экзамена.

Первый экзамен с участием выпускников состоится 3 июля. В этот день 11-классники будут сдавать предметы по выбору: географию; литературу; информатику и ИКТ.

Все интересующие вопросы, касающиеся ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать по телефону региональной "горячей линии": 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094), а также по номеру федеральной "горячей линии": 8 (495) 104-68-38.