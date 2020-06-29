На Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ – без участия выпускников

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    куртка джинсовая заказать ссылки

Образование Свердловская область Уральский ФО
Проверка к сдаче ЕГЭ (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ – без участия выпускников

В Свердловской области в штатном режиме стартовала основная волна сдачи Единого государственного экзамена.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, сегодня, 29 июня, в пунктах проведения прошел пробный экзамен – без участия выпускников. Роль условных 11-классников выполнили педагоги. Задача пробных экзаменов, включенных в расписание ЕГЭ – отработка технической части проведения аттестации.

"Наша задача по итогам сегодняшнего дня – в ходе запланированного совещания с муниципалитетами в режиме видеоконференции проанализировать, как прошел пробный экзамен. Аналогично мы поступим и после пробного экзамена 30 июня. Наша задача: максимально обеспечить, чтобы у выпускников не было стресса. Результаты ЕГЭ они должны получить вовремя. Любая недоработка со стороны организаторов может повлечь серьезные последствия, нам нельзя допустить этого ни в коем случае", - заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Ранее вся система проведения итоговой аттестации была протестирована в ходе региональных тренировочных экзаменов. В общей сложности в области создано 157 пунктов проведения ЕГЭ.

Проверка к сдаче ЕГЭ(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава регионального Минобразования в день старта основной волны Единого государственного экзамена посетил один из пунктов проведения в Екатеринбурге. Юрий Биктуганов лично проверил, как в ходе аттестации соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

"Соблюдены все меры предосторожности, которые прописаны Роспотребнадзором: нанесена разметка на входе в здание, в аудиториях и рекреациях. Мы получили обеззараживатели воздуха, которые находятся в каждой аудитории, при входе в лицей и в рекреациях. Созданы графики прибытия участников ЕГЭ, они будут заходить через два разных входа, чтобы избежать пересечения потоков и скопления людей. Все организаторы, специалисты в ППЭ обеспечены масками и перчатками", - отметила руководитель пункта проведения экзамена №8620 Наталья Донских.

Также все парты в аудиториях размещены на расстоянии полутора метров, количество детей в аудиториях снизилось до 8 или 11 человек, что необходимо для соблюдения дистанции во время экзамена.

Проверка к сдаче ЕГЭ(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Первый экзамен с участием выпускников состоится 3 июля. В этот день 11-классники будут сдавать предметы по выбору: географию; литературу; информатику и ИКТ.

Все интересующие вопросы, касающиеся ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать по телефону региональной "горячей линии": 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094), а также по номеру федеральной "горячей линии": 8 (495) 104-68-38.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале прошел пробный ЕГЭ – без участия выпускников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕГЭ, пробный экзамен, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети