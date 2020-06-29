В Саратове пациентам подтопленной поликлиники предложили заходить внутрь через подвальное окно

В Саратове из-за подтопления по вине сильных дождей пациентам одной из больниц пришлось заходить в помещение поликлиники через подвальное окно.

По словам очевидцев, которые приводит telegram-канал "Подъем", посетителям рекомендовали заходить не через затопленный вход в вестибюль, а через окно с решеткой в цокольном этаже.

"Потопы на входах и в кабинетах. Затоплен также весь первый этаж. Людям предлагают входить в больницу через окно. И такой случай уже не в первый раз", - уверяет один из местных жителей.