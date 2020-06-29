В Алтайском крае предупредили о риске второй волны коронавируса в регионе

В Алтайском крае возможна вторая волна коронавируса, предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это связано с открытием ряда предприятий, а также с тем, что увеличивается число контактов.

В ведомстве ситуацию в регионе назвали неустойчивой и на данный момент неблагоприятной, передает "Интерфакс".

Всего в Алтайском крае зарегистрировано 3909 случаев инфицирования коронавирусом.

26 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко снял запрет, действовавший до 2 июля, на прием и размещение в домах и базах отдыха, туристических базах. Кроме того, разрешена работа кафе и ресторанов, предоставляющих услуги на открытом воздухе.

Напомним, 25 июня Томенко принял решение самоизолироваться и перейти на удаленный режим работы, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус. Заболевшие сотрудники регулярно взаимодействуют с губернатором.

24 июня сообщалось, что в Кулундинской ЦРБ Алтайского края зафиксирована "групповая заболеваемость" среди медперсонала. Работа терапии и хирургии в больнице приостановлена. В стационаре на лечении находятся четыре сотрудника больницы, остальные – на амбулаторном лечении.