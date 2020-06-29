04 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале бывшая начальница почты получила срок в колонии за присвоение и мошенничество

В Челябинской области суд приговорил бывшую начальницу почтового отделения к 3,5 годам в колонии общего режима за присвоение денежных средств и мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая в 2019 году совершила хищение денег и товарно-материальных ценностей на сумму свыше 300 тыс. рублей. Кроме того, в ноябре прошлого года она похитила 15 тыс. руб. у местной жительницы, которая передал их для уплаты налога. Женщина не сделала перевод и потратила их по своему усмотрению.

Суд установил, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. В связи с этим ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, а также полномочий, связанных с возложением материальной ответственности, сроком 1,5 года. Также она должна возместить причиненный ущерб.

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На Южном Урале бывшая начальница почты получила срок в колонии за присвоение и мошенничество

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Теги: суд, приговор, почта, мошенничество, колония,



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