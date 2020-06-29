Представитель Кадырова впал в кому из-за COVID-19 в Новом Уренгое

Представитель главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Ямало-Ненецком автономном округе Хусейн Элембаев впал в кому из-за коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщил мэр Грозного Иса Хаджимурадов.

"В Новом Уренгое в коме лежит наш очень хороший друг и брат, представитель главы Чеченской Республики в Ямало-Ненецком автономном округе. Хусейн очень достойный и порядочный человек, который помог и помогает очень многим людям. Дай Аллах Хусейну излечения от этой страшной болезни", - заявил он и призвал граждан молиться за выздоровление.

Напомним, ситуация с COVID-19 в Новом Уренгое остается одной из самых напряженных. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о создании еще одного оперштаба по противодействию коронавирусу. Этот штаб будет заниматься стабилизацией ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в Новом Уренгое.