04 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Самбургское нефтегазоконденсатное месторождение пуровский район янао (2012) | Фото: правительство.янао.рф

На Ямале из-за аварии произошёл крупный разлив нефтепродуктов

Началась прокурорская проверка информации о якобы загрязнении реки Пякупур нефтепродуктами, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Ранее в соцсетях появился пост о том, что в реку, вверх по течению с Муравленковского моста, "впадает" речушка с нефтепродуктами.

"Понтонные заграждения не помогают. Нефть идёт через них вверх. Река уже грязная, запах нефтепродуктов. Река Пякупур – любимое место рыбаков, обидно, если не устранят последствия. В картах замерил приблизительное расстояние от места слияния речушки в Пякупур до ближайшего пересечения с нефтепроводом – около 24 км. Если источник загрязнения там, то, скорее всего, все 24 км загрязнены", - написал автор поста, Евгений Н.

По поручению прокурора округа Анатолия Васильева Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку опубликованной информации. Предстоит найти причастных к загрязнению водного объекта и привлечению их к установленной законом ответственности.

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На Ямале из-за аварии произошёл крупный разлив нефтепродуктов

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Теги: Пякупур, загрязнение, нефтепродукты, проверка



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