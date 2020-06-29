04 Октября 2020
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Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на коронавирус будут тестировать всех пациентов стационаров

В Челябинске будут тестировать на коронавирус всех пациентов, поступивших в больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Город закупил системы для проведения экспресс-тестов на COVID-19. На эти цели было выделено 7 млн руб.

По словам начальника горздрава Натальи Горловой, теперь будут тестировать всех пациентов при плановой и при экстренной госпитализации. Это поможет не допустить вспышек заболевания в медучреждениях.

В Челябинске с начала пандемии коронавирсом заболели 2 тыс. 753 челябинца, выписалось 1 тыс. 334 человек. 1 тыс. 355 пациентов продолжают лечение, из них 584 - амбулаторно. В настоящий момент в больницах достаточно свободных коек и аппаратов ИВЛ (из 123 занято 45).

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В Челябинске на коронавирус будут тестировать всех пациентов стационаров

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, анализ, тест, больницы,



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