В Челябинске на коронавирус будут тестировать всех пациентов стационаров

В Челябинске будут тестировать на коронавирус всех пациентов, поступивших в больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Город закупил системы для проведения экспресс-тестов на COVID-19. На эти цели было выделено 7 млн руб.

По словам начальника горздрава Натальи Горловой, теперь будут тестировать всех пациентов при плановой и при экстренной госпитализации. Это поможет не допустить вспышек заболевания в медучреждениях.

В Челябинске с начала пандемии коронавирсом заболели 2 тыс. 753 челябинца, выписалось 1 тыс. 334 человек. 1 тыс. 355 пациентов продолжают лечение, из них 584 - амбулаторно. В настоящий момент в больницах достаточно свободных коек и аппаратов ИВЛ (из 123 занято 45).