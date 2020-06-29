04 Октября 2020
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МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

Около 40 сотрудников МИД РФ заболели коронавирусом, один из них скончался

Около 40 сотрудников центрального аппарата и представительств МИД в регионах России заболели коронавирусом.

У большинства болезнь протекала в легкой форме, рассказал глава министерства Сергей Лавров в интервью для проекта "Эпидемия" на RT.

Один человек скончался – ему было 62 года. По словам министра, его супруга работала на скорой помощи и, видимо, была бессимптомным носителем.

Сам Лавров заявил, что не болел коронавирусом: "Бог миловал пока".

Напомним, ранее несколько членов правительства РФ заболели коронавирусом. Так, 1 мая стало известно, что глава Минстроя Владимир Якушев бессимптомно переносил коронавирус, выявить заболевание удалось на компьютерной томографии.

В Минстрое сообщили, что коронавирус также выявили у заместителя министра - Дмитрия Волкова. Кроме того, с таким же диагнозом слег премьер-министр Михаил Мишустин и министр культуры Ольга Любимова. Все они прошли лечение и были выписаны.

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Около 40 сотрудников МИД РФ заболели коронавирусом, один из них скончался

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Теги: коронавирус, мид рф, сергей лавров



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