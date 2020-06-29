В свердловском Центре общественного наблюдения заявили, что работников не принуждают голосовать по поправкам

В Центре общественного наблюдения Свердловской области прокомментировали информацию о якобы массовом принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.

Ранее в движении "Голос" заявили, что их наблюдатели фиксируют в Екатеринбурге "десятки тысяч избирателей", голосующих по поправкам по направлениям с места работы.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения Свердловской области, глава ЦОН Татьяна Мерзлякова связалась с руководителями некоторых предприятий и учреждений.

"Информация о требованиях работодателей приносить с избирательных участков какие-либо документы с целью принуждения не находит подтверждения. Направления выдаются для разведения потоков и соблюдения мер противоэпидемической безопасности", - пояснили в центре.

Там добавили, что если конкретные факты давления на сотрудников, например, угрозы увольнения, подтвердятся, то работодателю будет грозить ответственность.

Напомним, по сведениям избирательной комиссии Свердловской области, за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ на участки пришли более 20% избирателей.