В свердловском Центре общественного наблюдения заявили, что работников не принуждают голосовать по поправкам

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область В России
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловском Центре общественного наблюдения заявили, что работников не принуждают голосовать по поправкам

В Центре общественного наблюдения Свердловской области прокомментировали информацию о якобы массовом принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.
Читайте также:

Ранее в движении "Голос" заявили, что их наблюдатели фиксируют в Екатеринбурге "десятки тысяч избирателей", голосующих по поправкам по направлениям с места работы.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения Свердловской области, глава ЦОН Татьяна Мерзлякова связалась с руководителями некоторых предприятий и учреждений.

"Информация о требованиях работодателей приносить с избирательных участков какие-либо документы с целью принуждения не находит подтверждения. Направления выдаются для разведения потоков и соблюдения мер противоэпидемической безопасности", - пояснили в центре.

Там добавили, что если конкретные факты давления на сотрудников, например, угрозы увольнения, подтвердятся, то работодателю будет грозить ответственность.

Напомним, по сведениям избирательной комиссии Свердловской области, за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ на участки пришли более 20% избирателей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В свердловском Центре общественного наблюдения заявили, что работников не принуждают голосовать по поправкам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поправки, Конституция, голосование, принуждение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети