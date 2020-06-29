Ученые: У переболевших коронавирусом бессимптомно быстро исчезают антитела

Возможно, так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу у населения планеты будет формироваться дольше и сложнее, чем рассчитывали эксперты. По данным исследователей из Китая, отчет которых был опубликован в журнале Nature, бессимптомно перенесшие коронавирус люди имеют гораздо меньше антител, чем те, у кого были симптомы.

Исследование провели в округе Ваньчжоу в Китае. Выяснилось, что у тех, кто болел бессимптомно, не только меньше антител, но и "служили" они гораздо меньше.

"Уровни антител снижались гораздо быстрее у людей, у которых никогда не было симптомов. У 40% из них не было обнаруживаемых антител через восемь недель после выздоровления, по сравнению с 13% пациентов с симптомами", - цитирует отчет "Комсомольская правда". В среднем, антитела у такой группы пациентов исчезают через пару недель.

Также ученые отмечают, что до 40% бессимптомных пациентов вообще не имеют антител.