Следствие закончило дополнительное расследование по делу сестер Хачатурян

Следственный комитет России завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян. Девушки ознакомились с материалами, на этой неделе результаты будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает "Коммерсант".

По данным издания, следствие по-прежнему настаивает на обвинении двух старших сестер в умышленном убийстве отца, младшую, которая была несовершеннолетней на момент убийства, просит отправить на принудительное лечение.

В свою очередь, защита сестер настаивает на самообороне, собирается требовать для обвиняемых суда присяжных.

В рамках дополнительного расследования были проведены повторные допросы как самих сестер, так и свидетелей: директора школы, где учились девушки, их классного руководителя, представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Последние якобы рассказали, что к ним приходил Михаил Хачатурян, когда его дочерей не допустили до экзаменов из-за многочисленных пропусков занятий. При этом возмущенный отец, пришедший с "предметом, похожим на пистолет", на повышенных тонах пытался решить проблему, утверждая, что дочери находятся на семейном обучении и вскоре все они уедут жить в Израиль.

Напомним, в конце мая этого года сестры через своих защитников обратились в ООН - к спецдокладчику организации по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович. Эксперты считают, что это может помочь укрепить позиции сестер в уголовном процессе.