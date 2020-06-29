В Югре за сутки умерли четыре носителя коронавируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 65 (до 3 тыс. 18), в Югре – на 277 (до 8 тыс. 679), на Ямале – на 173 (до 5 тыс. 332). В Югре больше всего новых заболевших – в Сургуте (100), Нижневартовске (47), Ханты-Мансийске (23). Количество умерших выросло на четыре (до 52).

На Ямале из 165 новых случаев в населённых пунктах 100 приходится на Новый Уренгой.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 6 тыс. 719 пациентов.