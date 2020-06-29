В Кировской области суд постановил вернуть матери сына, отобранного опекой

Яранский районный суд (Кировская область) постановил вернуть 38-летней Лилиане Колосовой младшего сына, которого в прошлом году у нее отняли органы опеки. Об этом сообщает Родительское всероссийское сопротивление.

В феврале 2019 года сотрудники опеки фактически похитили у Колосовой младшего сына Андрея и поместили его в социальный центр. А женщине заявили, что ребенок якобы жаловался учителю, что она его избивает. Против нее возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание") и приговорили к 1,5 годам заключения условно, ограничив в родительских правах.

Показательно, что единственным "доказательством" избиений были слова самих работников опеки. Сам Андрей на суде это не подтвердил, а мать вину не признала. Она считает, что причиной ее преследования стал конфликт со школьной администрацией - она жаловалась в региональное Министерство просвещения на многочисленные школьные поборы. И те в отместку "настучали" в опеку. При этом проверка, проведенная прокуратурой, показала, что с родителей действительно неправомерно собирали деньги.

После огласки в СМИ мальчика передали из приюта под опеку родственнице. Недавно у матери умер старший сын, у которого были эпилепсия и ДЦП. И в городских СМИ ее обвиняли в смерти сына. Она не исключает, что за травлей могли стоять чиновники из опеки. Та выступает против восстановления ее в родительских правах.

Колосова полагает, что выиграть суд помогло только внимание СМИ, в частности канала RT. Так же считает и член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова.

"Пристальное наблюдение журналистов не позволило опеке сделать ужасные вещи, которые в обычной ситуации она легко делает", - сказала она.

По словам Колосовой, сын прыгал от радости, когда узнал о том, что вернется к матери. Впрочем, мать не спешит радоваться, будучи уверенной в том, что опека еще подаст апелляцию.

Любопытно, что главный редактор RT Маргарита Симоньян как-то назвала жестоких сотрудниц "ведьмами из опеки".