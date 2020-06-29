04 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Маска медицинская (2020) | Фото: Накануне.RU

Число заболевших COVID-19 в Свердловской области превысило 12,5 тысяч

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено еще 214 случаев COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (181 новый случай) и других муниципалитетов Среднего Урала. За сутки зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19, число умерших достигло 93.

Состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое, 685 – средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

По данным оперштаба, всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 12 тысяч 516 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего уральские врачи сумели вылечить 7 тысяч 309 пациентов.

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Число заболевших COVID-19 в Свердловской области превысило 12,5 тысяч

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Теги: COVID-19, коронавирус, оперштаб, Свердловская область



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