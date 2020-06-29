Пермский край готов перейти на второй этап снятия "коронавирусных" ограничений

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 56 (до 3 тыс. 637). По данным краевого оперштаба, регион по основным показателям вышел на следующий этап снятия ограничений.

"В последние два дня три ключевых показателя – коэффициент распространения болезни, охват тестированием и доля коечного фонда – держатся в Прикамье на уровне нормативов для перехода на второй этап снятия ограничительных мер. Этого удалось достичь благодаря укреплению медицинской базы и стабилизации обстановки в регионе. Это позволяет нам в координации с региональным и федеральным Роспотребнадзором обсуждать проект плана по переходу на второй этап", - сказал замглавы краевого правительства Сергей Никифоров.

Отметим, суточный прирост по стране – 6 тыс. 719 инфицированных.