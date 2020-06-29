04 Октября 2020
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Общество В России
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 6719 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 343 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Москва - 782

Московская область - 335

Ханты-Мансийский АО - 277

Иркутская область - 236

Санкт-Петербург - 219

Нижегородская область - 218

Свердловская область - 214

Воронежская область - 185

Ямало-Ненецкий АО - 173

Челябинская область - 146

Красноярский край - 141

Республика Тыва - 126

Архангельская область - 115

Саратовская область - 109

Ульяновская область - 107

Новосибирская область - 107

Мурманская область - 99

Волгоградская область - 97

Ростовская область - 97

Ставропольский край - 90

Приморский край - 82

Алтайский край - 78

Омская область - 78

Тульская область - 77

Хабаровский край – 77

Оренбургская область - 74

Пензенская область - 74

Ивановская область - 71

Республика Коми - 69

Карачаево-Черкесская Республика - 69

Брянская область - 68

Республика Дагестан - 68

Белгородская область - 65

Тюменская область - 65

Курская область - 63

Забайкальский край - 63

Краснодарский край - 62

Пермский край - 56

Псковская область - 55

Кабардино-Балкарская Республика - 53

Томская область - 53

Республика Адыгея - 52

Чувашская Республика - 52

Камчатский край - 52

Владимирская область - 51

Тверская область - 50

Республика Саха (Якутия) - 50

Ленинградская область - 49

Калужская область - 48

Республика Башкортостан - 48

Самарская область - 48

Новгородская область - 47

Тамбовская область - 44

Орловская область - 43

Кемеровская область - 43

Ярославская область - 42

Республика Татарстан - 42

Рязанская область - 41

Липецкая область - 39

Смоленская область - 39

Республика Мордовия - 35

Республика Крым - 35

Костромская область - 34

Магаданская область - 34

Республика Хакасия - 32

Кировская область - 31

Амурская область - 31

Республика Карелия - 30

Астраханская область - 29

Республика Бурятия - 29

Сахалинская область - 29

Республика Ингушетия - 25

Республика Марий Эл - 25

Республика Северная Осетия - 24

Вологодская область - 21

Удмуртская Республика - 21

Республика Алтай - 20

Республика Калмыкия - 19

Чеченская Республика - 14

Курганская область - 14

Калининградская область - 10

Еврейская АО - 3

Севастополь - 1

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В России выявлено 6719 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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