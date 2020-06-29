В России выявлено 6719 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 4 343 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровело 403 430 человек.