04 Октября 2020
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пожар на мусорном полигоне под Читой (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Полигон с промышленными отходами горит в Норильске

В Норильске горит полигон с промышленными отходами на площади тысяча квадратных метров.

Шлейф дыма уходит от города в сторону тундры, сообщил источник "Интерфакса". По его словам, расстояние до ближайших домов составляет несколько километров.

Это не первый за последнее время инцидент в Норильске, угрожающий экологии региона. Напомним, следователи проводят проверку информации о том, что накануне в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики (предприятие "Норникеля") был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону.

29 мая в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера.

Ранее стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

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Полигон с промышленными отходами горит в Норильске

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Теги: пожар, норильск, полигон



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