От коренных народов до вахтовиков. В Югре высказаться по поправкам в Конституцию можно различными способами

В Югре активно идёт голосование по поправкам в Конституцию России. Всего на территории округа – 714 участков. В регионе есть труднодоступные территории, где живут коренные малочисленные народы, а также трудятся вахтовики. Из-за этого, например, в Сургутском районе по рекам поплыла специальная экспедиция, которая останавливается в местах проживания КМНС и даёт им возможность высказаться о поправках. Досрочно уже проголосовали десятки тысяч югорчан, ещё 22 тыс. человек подали заявки на голосование на дому, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам главы избиркома Югры Дениса Корнеева, подготовка к голосованию шла в штатном режиме, в соответствии с календарным планом ЦИК России. В избирательные комиссии поступило 6,1 тыс. обращений о предоставлении возможности проголосовать на дому.

"Голосование на дому – один из способов развести потоки голосующих, который введён Центральной избирательной комиссией наряду с увеличением сроков голосования. На дому отдать голос можно по простой заявке, поданной по телефону", - сказал Корнеев.

Иметь какую-либо уважительную причину для голосования на дому необязательно.

"Сама процедура, учитывая обстановку, согласована с Роспотребнадзором и подробно прописана. При этом те, кто придут принять голос от югорчанина, в квартиру проходить не будут. Мы остаёмся в подъезде – процедура проходит бесконтактно. Формируется пакет участника голосования – средство индивидуальной защиты, персональная ручка, бюллетень, заявление о его выдаче, спиртовая салфетка. Жителю пакет оставляют у двери, человек получает, открывает, ставит подпись и галочку, после кладёт заявление и бюллетень в оставленный в подъезде ящик. Ручка остаётся ему на память", - сказал Денис Корнеев.

Также высказаться можно досрочно. С 10 по 30 июня на территории Югры проводится досрочное голосование для жителей труднодоступных и удаленных местностей. В нём примут участие 1,9 тыс. представителей коренных малочисленных народов.

"Организации такого вида голосования мы уделяем много внимания. Оно длится долго в силу труднодоступности территорий и временных затрат на организацию. Есть маршруты в Сургутском районе, где голосование идёт шесть дней. Выходит мини-экспедиция. Её участники, передвигаясь по воде, останавливаются в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов и дают им возможность проголосовать. Пока они весь маршрут проплывут, проходит шесть дней", - сказал Корнеев.

Самый протяженный маршрут – проведение голосования коренных жителей, зарегистрированных в сельском поселении Угут Сургутского района. Это 1,7 тыс. км и несколько дней пути. Также в регионе непрерывно на отдалённых территориях работает много вахтовиков.

"Ключевая особенность – наложение на эту процедуру требований санврачей. Все они соблюдаются. По данным на 25 июня, в округе досрочно проголосовали 12,6 тыс. человек, из них 1,5 тыс. – представители коренных малочисленных народов. В оставшуюся неделю ожидаем такое же или большее количество проголосовавших", - говорит Денис Корнеев.

Отвечая на вопрос о том, почему не сделать в Югре голосование полностью дистанционным из-за непростой обстановки с коронавирусом, глава избиркома отметил, что не только округ хочет голосовать дистанционно.

"Желающих и заявок от них было много. Поскольку сама процедура применялась только как эксперимент в рамках президентской кампании. Позже область его применения расширили. ЦИК решила использовать дистанционное голосование в столице и в качестве проверки качества работы – в Нижегородской области. На всю страну выбрано два субъекта", - сказал Денис Корнеев.

В округе работает также "уличное" голосование – высказаться можно в специальной палатке, которая стоит около дома или магазина.

"При проведении голосования избирательная комиссия использует новую форму – голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования. Так как порядок общероссийского голосования сильно отличается от выборов, он позволяет предоставить гражданам возможность проголосовать возле дома. Комиссии выходят во дворы, какие-то открытые общественные площадки, там, где люди просто идут по своим делам. Югорчане могут, выйдя в свой двор, например, просто с паспортом проголосовать, попутно решив свои домашние дела и вопросы", - поясняет председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнев.

Никаких дополнительных заявлений о голосовании в такой форме не требуется. Отметим, всего на дому решили проголосовать более 22 тыс. югорчан. Больше 29,7 тыс. заявлений поступило в систему "Мобильный избиратель", причём большинство – 19,4 тыс. – предпочли сделать это через портал "Госуслуги". Губернатор Наталья Комарова обратила внимание окружного департамента информационных технологий и цифрового развития на необходимость обеспечить устойчивость каналов связи для избирательных комиссий и системы ГАС "Выборы".