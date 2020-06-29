От коренных народов до вахтовиков. В Югре высказаться по поправкам в Конституцию можно различными способами

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

От коренных народов до вахтовиков. В Югре высказаться по поправкам в Конституцию можно различными способами

В Югре активно идёт голосование по поправкам в Конституцию России. Всего на территории округа – 714 участков. В регионе есть труднодоступные территории, где живут коренные малочисленные народы, а также трудятся вахтовики. Из-за этого, например, в Сургутском районе по рекам поплыла специальная экспедиция, которая останавливается в местах проживания КМНС и даёт им возможность высказаться о поправках. Досрочно уже проголосовали десятки тысяч югорчан, ещё 22 тыс. человек подали заявки на голосование на дому, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам главы избиркома Югры Дениса Корнеева, подготовка к голосованию шла в штатном режиме, в соответствии с календарным планом ЦИК России. В избирательные комиссии поступило 6,1 тыс. обращений о предоставлении возможности проголосовать на дому.

"Голосование на дому – один из способов развести потоки голосующих, который введён Центральной избирательной комиссией наряду с увеличением сроков голосования. На дому отдать голос можно по простой заявке, поданной по телефону", - сказал Корнеев.

Иметь какую-либо уважительную причину для голосования на дому необязательно.

Конституция РФ, голосование(2020)|Фото: t.me/ugra_official

"Сама процедура, учитывая обстановку, согласована с Роспотребнадзором и подробно прописана. При этом те, кто придут принять голос от югорчанина, в квартиру проходить не будут. Мы остаёмся в подъезде – процедура проходит бесконтактно. Формируется пакет участника голосования – средство индивидуальной защиты, персональная ручка, бюллетень, заявление о его выдаче, спиртовая салфетка. Жителю пакет оставляют у двери, человек получает, открывает, ставит подпись и галочку, после кладёт заявление и бюллетень в оставленный в подъезде ящик. Ручка остаётся ему на память", - сказал Денис Корнеев.

Также высказаться можно досрочно. С 10 по 30 июня на территории Югры проводится досрочное голосование для жителей труднодоступных и удаленных местностей. В нём примут участие 1,9 тыс. представителей коренных малочисленных народов.

"Организации такого вида голосования мы уделяем много внимания. Оно длится долго в силу труднодоступности территорий и временных затрат на организацию. Есть маршруты в Сургутском районе, где голосование идёт шесть дней. Выходит мини-экспедиция. Её участники, передвигаясь по воде, останавливаются в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов и дают им возможность проголосовать. Пока они весь маршрут проплывут, проходит шесть дней", - сказал Корнеев.

Конституция РФ, голосование(2020)|Фото: t.me/ugra_official

Самый протяженный маршрут – проведение голосования коренных жителей, зарегистрированных в сельском поселении Угут Сургутского района. Это 1,7 тыс. км и несколько дней пути. Также в регионе непрерывно на отдалённых территориях работает много вахтовиков.

"Ключевая особенность – наложение на эту процедуру требований санврачей. Все они соблюдаются. По данным на 25 июня, в округе досрочно проголосовали 12,6 тыс. человек, из них 1,5 тыс. – представители коренных малочисленных народов. В оставшуюся неделю ожидаем такое же или большее количество проголосовавших", - говорит Денис Корнеев.

Отвечая на вопрос о том, почему не сделать в Югре голосование полностью дистанционным из-за непростой обстановки с коронавирусом, глава избиркома отметил, что не только округ хочет голосовать дистанционно.

"Желающих и заявок от них было много. Поскольку сама процедура применялась только как эксперимент в рамках президентской кампании. Позже область его применения расширили. ЦИК решила использовать дистанционное голосование в столице и в качестве проверки качества работы – в Нижегородской области. На всю страну выбрано два субъекта", - сказал Денис Корнеев.

Конституция РФ, голосование(2020)|Фото: t.me/ugra_official

В округе работает также "уличное" голосование – высказаться можно в специальной палатке, которая стоит около дома или магазина.

"При проведении голосования избирательная комиссия использует новую форму – голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования. Так как порядок общероссийского голосования сильно отличается от выборов, он позволяет предоставить гражданам возможность проголосовать возле дома. Комиссии выходят во дворы, какие-то открытые общественные площадки, там, где люди просто идут по своим делам. Югорчане могут, выйдя в свой двор, например, просто с паспортом проголосовать, попутно решив свои домашние дела и вопросы", - поясняет председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнев.

Никаких дополнительных заявлений о голосовании в такой форме не требуется. Отметим, всего на дому решили проголосовать более 22 тыс. югорчан. Больше 29,7 тыс. заявлений поступило в систему "Мобильный избиратель", причём большинство – 19,4 тыс. – предпочли сделать это через портал "Госуслуги". Губернатор Наталья Комарова обратила внимание окружного департамента информационных технологий и цифрового развития на необходимость обеспечить устойчивость каналов связи для избирательных комиссий и системы ГАС "Выборы".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

От коренных народов до вахтовиков. В Югре высказаться по поправкам в Конституцию можно различными способами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: поправки, Конституция РФ, голосование, КМНС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.07.2020 16:25 Мск "С ответственностью за будущее". Наблюдатели Югры – о голосовании по поправкам в Конституцию
Ранее 29.06.2020 18:54 Мск В Югре явка на голосование по поправкам в Конституцию – 35,1 %
Ранее 29.06.2020 11:57 Мск Известные все лица: югорские общественники и политики делают свой выбор по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.06.2020 15:06 Мск Вирус не пройдет. В Югре голосование по Конституции проходит с соблюдением всех мер безопасности

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети