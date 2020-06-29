Стоимость ракеты "Ангара" в три раза превысила стоимость "Протона"

В "Роскосмосе" заявили, что высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" объясняется ее сборкой в двух городах - Москве и Омске, а также штучным изготовлением.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации, на испытаниях "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной.

Ранее из документов Центра Хруничева стало известно, что одна ракета в настоящее время стоит 7 миллиардов рублей. После переноса производства в Омск ее стоимость снизится до 4 миллиардов. Но даже после этого "Ангара" будет в 1,5 раза дороже "Протона-М", который ей предстоит заменить.

Новый космический ракетный комплекс "Ангара" создается кооперацией российских промышленных предприятий и строительных организаций. Семейство ракет-носителей включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т до 37,5 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите и будет использоваться для осуществления запусков по российским федеральным и международным коммерческим программам.

Первый испытательный пуск носителя "Ангара-1.2" состоялся 9 июля 2014 г. с космодрома Плесецк, носитель тяжелого класса "Ангара-5" впервые стартовал 23 декабря 2014 г.

Ранее Роскосмос сообщил, когда состоится первый запуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома "Восточный".