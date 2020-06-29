04 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер разрешил возобновить работу летним кафе и фитнес-центрам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Согласно документу, могут возобновить работу летние кафе, открытые веранды и фитнес-центры. Также принято решение открыть зоопарки, но только экспозиции на открытых территориях. При этом работать они могут только при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, по данным областного минздрава, в Челябинской области за сутки подтверждено 149 новых случаев COVID-19. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 7 тыс. 440 человек.

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Алексей Текслер разрешил возобновить работу летним кафе и фитнес-центрам

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Теги: Алексей Текслер, кафе, фитнес-центры, коронавирус, самоизоляция,



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